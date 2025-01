La malasosta che paralizza l’isola pedonale delle polemiche: “Solo disagi per noi residenti”

Auto parcheggiate in divieto sulle banchine, sopra i marciapiedi e le strisce pedonali o peggio in prossimità degli scivoli per disabili. E’ l’effetto malasosta che al Pilonetto sta diventando un vero e proprio problema. Chiedere per informazioni ai residenti di via Aquileia e corso Sicilia alle prese, soprattutto nelle ore serali, con enormi disagi. Dalle macchine in sosta praticamente ovunque fino all’impossibilità, per i residenti, di trovare parcheggio al ritorno dal lavoro.

Foto e video

Sono sempre di più i cittadini del quartiere che sollevano il caso usando Facebook come megafono. Attraverso foto e video che si ripetono settimanalmente, immortalando tutte le “malefatte” compiute dai trasgressori al calar del sole. “Da quando c’è questa isola pedonale noi residenti non riusciamo nemmeno a entrare nella via o nel cancello con l’auto” si sfoga un utente. Le immagini parlano da sole. In uno scatto vediamo tre auto in fila sulle strisce, in un’altra via Aquileia completamente invasa dalle macchine. Alla faccia della pedonalizzazione sperimentale.

Strisce gialle e blu?

A fronte di questa situazione alcune famiglie hanno già avanzato, durante una recente commissione circoscrizionale, la richiesta di istituire le strisce gialloblù. Prendendo come spunto altre zone della città, tra cui la vicina San Salvario. La malasosta si concentra principalmente su corso Sicilia, via Grado e corso Moncalieri, creando notevoli disagi alla circolazione pubblica. I residenti chiedono ora interventi urgenti per risolvere il problema dei parcheggi e garantire maggiore sicurezza e ordine nel quartiere. Sul caso, intanto, fa chiarezza il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi. “Abbiamo interloquito con la polizia municipale - racconta Loi -, per chiedere un maggior passaggio dei vigili contro la malasosta. E sappiamo che qualche intervento è già stato fatto”.