Lotta allo spaccio, due gli arrestati dalla Polizia a Torino: sequestrati 83 mila euro in contati e oltre un chilo e mezzo di cocaina

Giovedì pomeriggio la Squadra Mobile di Torino ha concluso le indagini a carico di alcuni spacciatori di cocaina destinata al mercato di Corso Principe Oddone, Via Livorno e Piazza Baldissera.

Gli investigatori hanno scovato un alloggio occupato da un uomo ed una donna, entrambi stranieri, al secondo piano dello stabile di via Sassari 13. Si tratta di:

- EDU Lou, nato a Libreville (Gabon), nel 1989, sedicente, con pregiudizi di polizia, irregolare sul territorio nazionale;

- NDIAYE Khady, nata a Louga (Senegal), nel 1992, sedicente, con pregiudizi di polizia, irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti della quarta sezione Criminalità diffusa, pattuglie “Falco”, hanno perquisito l’abitazione dei due, rinvenendo tre buste sottovuoto in nylon trasparenti con all’interno Kg 1,650 di cocaina e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente sottovuoto. All’interno di un cassetto è stata inoltre trovata la somma in contanti di 83.450 euro in banconote di vario taglio, sequestrata insieme alla droga.

I due pusher, di medio livello, erano pronti a rifornire il mercato gestito dalla criminalità senegalese. La droga sequestrata avrebbe fruttato loro circa 650.000 euro al dettaglio e la somma rinvenuta nell’appartamento, verosimilmente destinata all’acquisto di altra sostanza, è indice della potenzialità offensiva dei due arrestati.

L’operazione si colloca nel contesto della strategia di contrasto al traffico di stupefacenti voluta dal Questore di Torino, volta a monitorare tutti i livelli della catena di spaccio, ricostruendone la filiera.