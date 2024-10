Domenica si corre insieme per il Sant'Anna per sostenere progetti di ricerca sull'endometriosi

Il 20 ottobre a Torino si corre insieme per l'Ospedale Sant'Anna, a sostegno di progetti di ricerca sull'endometriosi. Definita anche "disabilità invisibile", questa patologia cronica spesso caratterizzata da dolore e problemi di fertilità, interessa circa una donna su 10 in età riproduttiva.

La corsa

Il ritardo diagnostico ed i fallimenti riproduttivi possono avere un importante impatto negativo sulla qualità di vita personale, sociale e della coppia. Da qui la decisione, della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus, di dedicare l'annuale corsa-camminata a chi soffre di questa patologia. L'appuntamento è il 20 ottobre alle 10, con partenza e arrivo in corso Moncalieri 80.

Questa settimana edizione, nell'ottica di una presa in carico a 360° gradi della donna, si propone di valutare l'efficacia di un sostegno psicologico a breve e medio termine. "Questa corsa - ha osservato l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli - è un'iniziativa alla quale teniamo: le Fondazioni, come Medicina a Misura di Donne Onlus che compie 15 anni, sono importanti per diffondere la cultura della cura di sé stessi".