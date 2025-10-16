Brutto episodio a Ivrea: imbrattata e danneggiata l'auto di una delegata Fiom a pochi giorni dal voto per le rsu della Muviq

Simboli fallici, il segno di una ruota squarciata. Ecco la (pessima) sorpresa che si è ritrovata questa mattina una delegata Fiom Cgil della Muviq di Ivrea, a pochi giorni dalle elezioni che porteranno al rinnovo delle cariche delle rsu all'interno dell'azienda. Una consultazione tra i lavoratori dove la donna è nuovamente candidata.



Un episodio che è stato condannato dallo stesso sindacato dei metalmeccanici Cgil che lunedì alle 20 saranno presenti ai cancelli della fabbrica (dalle 13 alle 15 in strada Torino 603) per un volantinaggio di solidarietà con la loro collega. "E' evidente che chi ha compiuto questo gesto vigliacco - si legge nel volantino che sarà distribuito lunedì - lo ha fatto con lo scopo di intimidire la nostra delegata e l'organizzazione sindacale che rappresenta per il lavoro svolto in questi anni all'interno dell'azienda. E per quello che bisognerà fare nel prossimo futuro".



Inoltre, viene sottolineata l'aggravante di aver fatto "minacce sessiste che non possono e non devono essere tollerate, né sottovalutate da nessuno".



Il sindacato ha sporto denuncia e ha allertato le forze dell'ordine. "Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla nostra delegata e chiediamo di fare altrettanto a tutte le lavoratrici e lavoratori della Muviq, per far capire al responsabile del vile atto che nessuno sarà lasciato da solo".



