Inseguito dalla Polizia, spacciatore tenta di nascondersi sotto un camion parcheggiato: arrestato

Domenica scorsa, nel corso dei controlli del territorio, una pattuglia del Commissariato Centro, transitando nei pressi di piazza Santa Giulia, ha notato un cittadino straniero che aveva in mano una busta trasparente che sembrava contenere droga.

L’uomo, alla vista della polizia, si è dato alla fuga in via Buniva tentando, invano, di far perdere le proprie tracce. Affaticato, si è fermato in corso San Maurizio per poi infilarsi sotto un camion parcheggiato, nascondendo la busta in suo possesso fra la ruota anteriore destra e l’ammortizzatore.

Il tutto è stato notato dagli agenti che hanno raggiunto l’uomo, convincendolo a farsi controllare. Si tratta di un ventinovenne di nazionalità gambiana, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia specifici.

Nella busta erano nascosti 40 grammi di marijuana. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.