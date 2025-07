Scarichi sotto il ponte della Torino-Caselle: tre casi in dieci giorni

Continuano senza sosta gli scarichi abusivi sotto il ponte della Torino-Caselle, all’altezza di strada del Villaretto. In soli dieci giorni sono stati segnalati tre episodi distinti: l’ultimo, domenica 29 giugno, segue quelli di giovedì 25 e mercoledì 19 giugno.

A denunciarlo pubblicamente è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Roberta Braiato, che attraverso un post social punta il dito contro il degrado e il mancato presidio delle aree periferiche.

“Uno splendido biglietto da visita per chi arriva dai comuni limitrofi… e non solo”, scrive con amara ironia Braiato. La consigliera lamenta l’assenza di sistemi di videosorveglianza nelle zone più colpite dagli scarichi illeciti: “Basterebbe posizionare una telecamera per dissuadere questi delinquenti e documentare i reati ambientali che quotidianamente devastano i nostri territori”.

A metterci una pezza ci pensa Amiat. “Ma è un gatto che si morde la coda: a ogni intervento segue un nuovo scarico” conclude la consigliera.