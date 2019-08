Approvata in Regione l'istituzione di una Commissione per legalità e contrasto alle mafie permanente

Approvata oggi in Consiglio regionale la mozione del Movimento 5 Stelle - a prima firma Francesca Frediani - per istituire, anche in questa legislatura, la Commissione per la promozione della Legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi e per renderla permanente.

"Pensiamo che il Piemonte - dichiara il gruppo consiliare pentastellato - abbia necessità assoluta di tali strumenti, lo dimostrano le molteplici inchieste e sentenze che riguardano le infiltrazioni di fenomeni di natura mafiosa nel tessuto sociale ed imprenditoriale della regione".

"Si tratta di un valore fondante l’agire politico del Pd", dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti. "Abbiamo arricchito il documento con alcune nostre proposte, e siamo lieti del fatto che la Presidenza di questa Commissione sarà assegnata alle minoranze. Per quanto riguarda la Commissione sull’Autonomia, il testo iniziale della Lega era chiaramente propagandistico, e le modifiche apportate non ci hanno convinto: per questo abbiamo espresso un voto contrario. Chiederemo al Presidente Cirio di tornare confrontarci su un tema di grande rilevanza, e che avevamo iniziato ad affrontare durante la Giunta Chiamparino”.