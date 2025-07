Via libera dal Consiglio regionale alla variazione di Bilancio

Approvata la Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-27. Il documento ha riportato la votazione finale di 26 si della maggioranza, 6 no da parte di M5s e Avs, mentre 11 rappresentanti del Pd non hanno partecipato al voto, nella seduta odierna presieduta da Davide Nicco e alla presenza dell’assessore al Bilancio Andrea Tronzano.

Tra le principali misure previste nella variazione: 1 milione di euro (suddiviso tra 2025 e 2026) per sostenere le associazioni del comparto turistico nella messa in sicurezza di strutture e attrezzature utilizzate per fiere e manifestazioni; 600.000 euro per proseguire il recupero del complesso del Forte di Fenestrelle, simbolo storico delle Valli Chisone e Germanasca; 3,1 milioni di euro destinati al potenziamento del sistema museale regionale, valorizzato come leva di sviluppo culturale e turistico; 500.000 euro di contributo straordinario alla Fondazione per la Cultura Torino per eventi di rilievo nel 2025; Innalzato da 2,8 a 3,1 milioni di euro il finanziamento previsto dalla legge regionale 39/1998 per il settore istituzionale e culturale.

Nella seduta odierna sono stati approvati diversi emendamenti, in particolare l’abrogazione della legge regionale 7/2008, che permetterà di rimodulare e rendere più efficaci i finanziamenti agli Irccs, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico .

Tutti gli interventi sono finanziati attraverso rimodulazioni interne al bilancio di previsione 2025-2027 e, ove necessario, nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato. La legge è stata dichiarata urgente.