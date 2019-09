L'Accademia San Filippo cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della 70esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

L’Accademia San Filippo, area multifunzionale ubicata nell’omonima storica chiesa, è il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della 70esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola con tantissime proposte a cavallo tra gusto, cultura e attualità.

Degustazioni guidate, percorsi didattici e sensoriali, workshop, show cooking, esperienze multisensoriali con musica classica, elettronica e mapping 3D, laboratori e incontri condotti da Paolo Massobrio con diversi ospiti tra i quali il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

L’Accademia San Filippo viene proposta grazie all’organizzazione di Totem Eventi, al sostegno della Camera di commercio di Torino e al coinvolgimento dei Maestri del Gusto di Torino e provincia, dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio, di ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva e del Banco Alimentare del Piemonte.

Tutti i giorni l’Accademia propone degustazioni quotidiane con i Maestri del Gusto di Torino e provincia: “aperitivi narrati” con le eccellenze enogastronomiche del territorio selezionate dal progetto realizzato dalla Camera di commercio di Torino e degustazioni di accompagnamento con il coinvolgimento anche di aziende afferenti agli altri due progetti di promozione camerali Torino Cheese e Torino DOC e del Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Freisa di Chieri e dei Vini delle Colline Torinesi.

Domenica 1 e domenica 8 settembre due gli incontri in compagnia del Banco Alimentare del Piemonte sui temi della condivisione dei bisogni alimentari e della responsabilità nell’evitare lo spreco, il 1° settembre con lo show cooking “Svuotafrigo” insieme a TINTO di Rai2 per imparare a fare una spesa consapevole e ricette con gli avanzi, e l’8 settembre con la degustazione “Non si butta via niente!” insieme a Paolo Massobrio per imparare dalla tradizione con i prodotti "di risulta".

Sempre in San Filippo ci sarà anche una doppia mostra Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva, prima Scuola al Mondo per la divulgazione dell’assaggio olio di oliva, che propone una settimana di abbinamenti a rotazione con oli selezionati delle diverse regioni d’Italia e sottoposti al giudizio del pubblico.

Un viaggio in cui mente, occhi, mani, bocca e cuore si incontreranno per accogliere nuovi sapori e nel quale troveranno soddisfazione anche le orecchie con "Il gusto della musica", esperienza multisensoriale di musica, elettronica e mapping 3D proposta dal progetto Multimedia Universal Orchestra con il quale l’associazione Tirovi Umoto Research coinvolge numerosi giovani musicisti italiani e stranieri che, uniti dalla comune passione per la ricerca e l'innovazione e coordinati dal maestro Vittorio Muò, abbineranno la loro arte alle nuove tecnologie, quali illuminotecnica, video e multimedia.

I musicisti della Multimedia Universal Orchestra saranno inoltre protagonisti di converti aperitivo nella Chiesa di San Razzo e nel Cortile Osella di via Valobra.