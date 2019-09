Lo stile torinesi varca le Alpi: Pininfarina firma il "treno delle meraviglie" svizzero

Per MOB, Pininfarina aveva già disegnato nel 1993 il Cristal Panoramic Express, uno dei treni di maggiore successo della società svizzera e uno dei più fotografati dai turisti. Pininfarina ha una vasta esperienza nel settore ferroviario, avendo progettato gli interni e gli esterni di treni ad alta velocità in Italia (il celebre ETR 500, primo progetto italiano per un treno ad alta velocità, apparso nel 1985) e in Spagna. Nel corso degli anni Pininfarina ha disegnato carrozze per le ferrovie svizzere, danesi e norvegesi, la metropolitana leggera in servizio a Lille, e tram attualmente in esercizio in varie città in Italia, Grecia, Svezia e Turchia. Pininfarina ha inoltre disegnato per Eurostar la livrea esterna e gli interni del nuovo, avanzatissimo treno e320, che trasporta oltre 900 passeggeri ad una velocità di 320 km/h.