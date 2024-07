Torino alle prese con l'ennesima giornata di pioggia e allerta meteo

Dopo alcuni giorni di bel tempo e caldo, con temperature finalmente estive, riecco tornare la pioggia. Dalla tarda serata di ieri cade, seppure con intermittenza, su un po' tutto il Torinese, anche se spesso si alterna al sole.

Tra sole e pioggia

Tuttavia, non sono mancati i problemi e i disagi creati da questo nuovo ritorno del maltempo. Non siamo ai livelli della bomba d'acqua che domenica scorsa aveva colpito la zona sud, con problemi e conseguenze pesanti soprattutto a Moncalieri e Beinasco, ma i disagi sono stati diversi anche stavolta, colpendo in modo particolare il Canavese.

Problemi e disagi nel Canavese

Dalla mattina di oggi, venerdì 12 luglio, il personale della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana è al lavoro per rimediare ai danni provocati dai forti temporali delle scorse ore. La Strada Provinciale 243 di Vauda Inferiore è interrotta a scopo precauzionale e per verifiche nel Comune di Vauda, a causa di smottamenti, con riversamenti di terra, pietre e legno sulla carreggiata. Numerose, poi, le strade interessate invece da cadute di alberi, alla cui riapertura stanno lavorando i cantonieri dei Circoli di Rivarolo, Castellamonte e Pont Canavese e le ditte che hanno in appalto le operazioni di manutenzione.

Atteso il ritorno del bel tempo

Se non interverranno nuovi forti temporali nel pomeriggio, la circolazione sulle strade interessate da cadute di alberi tornerà alla normalità nelle prossime ore. Il maltempo, comunque, dovrebbe segnare il passo a breve. Per il weekend, infatti, le previsioni parlano di ritorno dell'alta pressione, con sole e bel tempo, che dovrebbe durare (almeno) tutta la settimana prossima.