Governo Conte-bis: il Ministro dell'Innovazione Pisano ha giurato al Quirinale [FOTO e VIDEO]

Paola Pisano ha ufficialmente giurato come Ministra dell’Innovazione del Governo Conte bis. Questa mattina nel Salone delle Feste il nuovo esecutivo Pd-M5S ha letto la formula di rito davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le legge ed esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione), ha poi firmato il giuramento e stretto la mano al Capo dello Stato e al Premier.

Giuseppe Conte è stato il primo a presentarsi, seguito dal Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e dal Ministro dell’Innovazione Paola Pisano.

In tema di abbigliamento gli uomini sono in scuro, mentre l’esponente della giunta Appendino spicca per la sua camicia bianca e il pantalone ampio a stampe.