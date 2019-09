Evolgo Italia - "fare rete" per crescere

La rete d’impresa è uno strumento giuridico – economico di cooperazione fra imprese basato su un Contratto, contratto di rete, in cui i soggetti si impegnano ad attuare un programma condiviso che ha lo scopo di fornire un supporto alle imprese aderenti nei percorsi di innovazione di prodotto e di processo, per potenziarne le capacità e la competitività sul mercato. Il Contratto di rete è stipulato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata alla presenza di un notaio o pubblico ufficiale.

Evolgo Italia – una rete d’impresa soggetto

Evolgo Italia è un tipo particolare di rete impresa: è una rete soggetto. Questo significa che a differenza delle altre reti d’impresa (a contratto), Evolgo Italia è dotata di personalità giuridica e di un fondo patrimoniale comune. La rete quindi diventa un nuovo soggetto di diritto (distinto dalle singole imprese aderenti) ed assume rilevanza anche fiscale.

Differenza fra rete d’impresa e consorzio

Nelle reti d’impresa gli aderenti collaborano insieme per accrescere la loro capacità innovativa e imprenditoriale, mentre il consorzio è un contratto nel quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinati fasi delle rispettive imprese” (Art. 2602 cod.civ). La sostanziale differenza fra le due è la mancanza nella seconda di un comune programma di intenti che sia protratto nel tempo e che non sia la gestione comune di alcune fasi dell’attività dell’impresa.

Differenza fra rete d’impresa e associazioni temporanee

Le associazioni temporanee di imprese sono istituite per partecipare a gare d’appalto e sono caratterizzate dal conferimento collettivo di un mandato con rappresentanza all’impresa capogruppo. In questo caso la differenza consiste nell’assenza da parte dell’associazione temporanea di un programma condiviso di obiettivi protratti nel tempo a favore dello svolgimento di un compito specifico di durata limitata.

