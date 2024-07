La storia di Laura: "A 70 anni mi sono regalata il concerto di Gigi D'Agostino perché non si smette mai di vivere"

Ci saranno tantissime persone, di tutte le età. Ma tra coloro che domenica 14 luglio assisteranno al concerto di Gigi D'Agostino nel cartellone del Sonic Park , a Stupinigi, ci sarà anche lei. 70 anni, entusiasmo da vendere, con un messaggio chiaro e forte: "Bisogna darsi una scossa e vivere, sempre".

"Non bisogna mollare"

Lei è Laura Zumaglini, abita a Moncalieri e ha affrontato un percorso di vita che, oltre a discese e rettilinei, non ha lesinato curve, tornanti e salite. Ecco perché è arrivata a una conclusione, che è anche una massima di vita, quasi un mantra: "Non bisogna mai smettere di vivere, di fare le cose che si amano".

Quei biglietti comprati "per errore"

E all'elenco delle cose da fare, Laura, alcuni mesi fa aveva aggiunto proprio il concerto di Gigi Dag: data segnata sul calendario e via, biglietti comprati online. "Era il 18 di aprile. Li ha comprati una mia amica, in realtà: dovevamo andare insieme. Poi si è accorta che non era Gigi D'Alessio, come pensava lei. Pazienza, andrò da sola".

Anni difficili, per tutti: tra lutti e Covid

Volere è potere, insomma. "Sì, perché quando arrivi a una certa età, finisci inevitabilmente per frequentare coetanei. E sono tanti quelli che si lasciano intristire. Certo, il momento non è brillante, non lo è per nessuno e soprattutto negli ultimi anni, ma bisogna darsi una scossa".

Anche per Laura, le cose, si sono complicate: "Ho dovuto subire e piangere lutti, io stessa ho rischiato di morire: mi hanno salvata dal Covid, ma sono rimasta un mese e mezzo intubata all'ospedale di Carmagnola. E' stato brutto: ecco perché ora non dico più di no a nessuna proposta o idea".

Non arrendersi alla fragilità

"Ho comprato una macchina nuova perché mi piaceva, mi piace la musica di Gigi D'Agostino? Vado al concerto. Non bisogna arrendersi alla fragilità: la mia è l'età in cui ti senti fragile, perdi i genitori, cominci a perdere anche gli amici. Ho voglia di ballare e di cantare: vado a Stupinigi".

C'è solo un timore, ma anche l'energia per scacciarlo: "Non amo avere tante persone attorno, mi mette un po' di ansia. Ma vorrà dire che non starò proprio nel mezzo. Mi metterò su un lato e mi divertirò: ce la farò, perché voglio impormelo".