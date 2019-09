“C come Creatività”, Borgo Campidoglio si mette in mostra

Borgo Campidoglio è una delle “perle nascoste” di Torino: lontana dai grandi flussi turistici, racchiude al suo interno botteghe e laboratori creativi e artigianali, incastonati in uno stretto reticolo di caseggiati bassi e strade acciottolate.

E' proprio alla loro promozione e valorizzazione che punta l'evento “C Come Creatività”, organizzato dal progetto Come Borgo Campidoglio (sostenuto da Iren e dalla Circoscrizione 4) domani e domenica 15 settembre. Durante l'intero arco delle due giornate verranno proposte attività e iniziative pensate per tutti.

Si inizierà sabato con i laboratori di tessitura, argille polimeriche, pittura “en plein air”, macramè e ceramiche per bambini a cura dell'associazione Gli Artimani (Piazza Moncenisio dalle 9.30 alle 19), il laboratorio di ceramiche per adulti e bambini a cura del Circolo dei Sardi “Antonio Gramsci” (Via Musinè 8 dalle 15 alle 16.30), il secondo appuntamento con “Le ricette del dialogo” (serata marocchina alla bocciofila di Piazza Risorgimento, dalle 17 alle 22) e con il concerto del duo Cion-Zhao per la rassegna “MiTo per la città” (Circolo dei Sardi di Via Musinè 5 dalle 17 alle 18.30); dalle 9.30 alle 19 sarà attivo anche un mercatino artigianale, sempre a cura de Gli Artimani.

Domenica il programma si concentrerà nel solo pomeriggio con la mostra fotografica “Piani in Scala” a cura di Luca Ferrari (Piazza Zamenhoff dalle 14 alle 18), il laboratorio di pasta sarda (Circolo dei Sardi di Via Musinè 5 dalle 16 alle 22) e la proiezione del film “Il mio vicino Totoro” del maestro giapponese dell'animazione Hayao Miyazaki (alle 18.30 presso L'Oca Carlotta di Via Balme 32 bis). Annullata, invece, l'iniziativa “Libere Differenze” dell'associazione Ecoborgo Campidoglio.

Per informazioni: www.comeborgocampidoglio.it