ValSusa, la droga veniva spacciata mentre era "targata Audi: un arresto

I carabinieri della Compagnia di Susa hanno arrestato S.A, 23enne residente a Sant’Antonino di Susa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato controllato a bordo del suo veicolo e trovato in possesso di 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti.



Nella sua abitazione sono stati trovati altri 100 grammi di hashish, 50 di marjuana, 1 grammo di cocaina, 1 bilancino di precisione, buste per il confezionamento e un foglio con scritti prezzi ed ordini della droga. Sui panetti erano impresse le marche automobilistiche AUDI, con relativo stemma. L’arresto è stato convalidato nella giornata di ieri.