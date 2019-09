Legge elettorale, +Europa a Cirio: "Prima i piemontesi"

Domani, giovedì 26 settembre, alle ore 11, i dirigenti del Gruppo +Europa Torino terranno una conferenza stampa volante di fronte all'ingresso di Palazzo Lascaris in via Alfieri, dove presenteranno una petizione popolare, a norma dello Statuto regionale, per chiedere al Consiglio regionale di attuare una riforma della legge elettorale in senso uninominale e maggioritario, suddividendo la Regione in 50 collegi e abolendo il listino.

"Dopo che la maggioranza è stata folgorata sulla via di Damasco in merito al convincimento che occorra per il nostro Paese una riforma uninominale e maggioritaria, chi da anni la chiede per la Regione torna alla carica dicendo al Presidente Cirio: Prima i Piemontesi!".

Interverranno tra gli altri: Marco Cavaletto (Coordinatore Gruppo +Europa Torino),

Igor Boni, Silvio Viale, Beatrice Pizzini (Direttivo Gruppo +Europa Torino).