Juventus-Spal, fermati 10 tifosi con maglie dei gruppi ultras di "Last Banner"

Sono 10 i tifosi identificati e fermati dalla Polizia, durante i controlli per il match Juventus-SPAL all’Allianz Stadium. Durante la partita, alla quale hanno assistito 38.995 persone di cui 580 tifosi ospiti, non ci sono stati problemi di ordine pubblico.

I servizi di prevenzione hanno consentito agli agenti di identificare 10 supporter della Juventus, tra cui un noto esponente di “Tradizione Antichi Valori”, con maglie e felpe recanti loghi dei gruppi ultras coinvolti nell’indagine “Last Banner”. Nei loro confronti verranno elevate le sanzioni amministrative previste per la violazione del Regolamento d’uso dell’Allianz Stadium.

Nel corso del match inoltre, alcuni tifosi, che sostavano dagli ingressi laterali della Curva Sud, non si sono allontanati come richiesto dagli steward. Rapido l'intervento della Digos della Questura di Torino che li ha identificati: verranno sanzionati per violazione del Regolamento d'uso dello stadio.