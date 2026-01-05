Incidente in via Nicola Fabrizi: due auto coinvolte, bloccato il passaggio del tram della linea 13

Incidente rocambolesco in questi minuti in via Nicola Fabrizi, proprio davanti al negozio di Scopello ceramiche. Due vetture, per una dinamica e cause ancora da chiarire, sono arrivate a contatto scontrandosi.

Bloccato il passaggio della linea 13

Una delle due ha terminato la sua corsa contro un palo e fermandosi sui binari del tram.

Per questo motivo, al momento è impossibile il transito della linea 13 e si registrano disagi al traffico nel suo insieme.

Non risultano persone ferite nell'incidente.