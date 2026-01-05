Il fuoco invade un condominio: momenti di paura in via Monte Ortigara, una 30enne finisce in ospedale

Sono stati lunghi momenti di paura quelli che si sono vissuti nella mattina di oggi, 5 gennaio 2026, in un condominio di via Monte Ortigara, al civico 11. Un incendio è divampato all'improvviso al quinto piano di un condominio: rapidamente sono giunte sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, che non senza fatica hanno domato il rogo.

Una donna portata in ospedale

I danni all'appartamento sono stati ingenti, mentre una 30enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, che poi hanno deciso di portarla in ospedale per ulteriori accertamenti: la donna non è comunque in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia locale

Sul posto anche la Polizia locale, per i rilievi necessari a stabilire cosa abbia originato l'incendio: potrebbe essersi trattato di una candela lasciata accesa in una stanza.