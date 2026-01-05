 / Cronaca

Il fuoco invade un condominio: momenti di paura in via Monte Ortigara, una 30enne finisce in ospedale

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Sono stati lunghi momenti di paura quelli che si sono vissuti nella mattina di oggi, 5 gennaio 2026, in un condominio di via Monte Ortigara, al civico 11. Un incendio è divampato all'improvviso al quinto piano di un condominio: rapidamente sono giunte sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco, che non senza fatica hanno domato il rogo.

Una donna portata in ospedale

I danni all'appartamento sono stati ingenti, mentre una 30enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, che poi hanno deciso di portarla in ospedale per ulteriori accertamenti: la donna non è comunque in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia locale

Sul posto anche la Polizia locale, per i rilievi necessari a stabilire cosa abbia originato l'incendio: potrebbe essersi trattato di una candela lasciata accesa in una stanza.

redazione

