Caso Maduro, nel pomeriggio di domenica la manifestazione in piazza Castello insieme all'associazione "Venezuela in Piemonte" [FOTO]

A poche ore dai fatti che si sono verificati in Sud America e dalle cronache provenienti dalla sponda opposta dell'oceano, in piazza Castello una piccola folla si è radunata per celebrare la caduta del regime guidato da Nicolas Maduro. In particolare, a organizzare la manifestazione è stata l'Associazione 'Venezuela in Piemonte".



Al momento di celebrazione ha partecipato anche Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemone, contanto di fascia di rappresentanza. "Un abbraccio al valoroso e coraggioso popolo venezuelano - ha detto il presidente Nicco - che ora può vedere un futuro di libertà, democrazia e progresso".



Intanto, la consigliera regionale del Partito democratico Nadia Conticelli aggiunge: "Sto seguendo con attenzione l’evolversi della situazione in Venezuela. Ci troviamo di fronte all'arresto di un dittatore che gli Usa, un tempo definiti la più grande democrazia al mondo, stanno ora commettendo l'errore di trasformare in un simbolo della libertà del suo popolo. Alle notizie che giungono da Oltreoceano si susseguono brevi sprazzi di speranza, misti a preoccupazione, per la sorte del nostro cooperante in Venezuela, Alberto Trentini , detenuto in un carcere di massima sicurezza senza una prova o un' accusa circostanziata che ne spieghi la prigionia".