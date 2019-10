Un'officina per riparare le bici e sostenere i diritti dei rider (FOTO e VIDEO)

Un'officina per riparare, ma anche per costituire. Le biciclette, nel primo caso, ma anche una coscienza per quanto riguarda i diritti di una categoria "emergente" come quella dei rider, ovvero le persone che effettuano le consegne a casa (di cibo soprattutto).

"Le lavoratrici e i lavoratori non si trovano più solo in fabbrica, ma anche per strada, come i rider - dice Enrica Valfrè, segretaria di CGIL Torino - E come alle origini delle camere del lavoro abbiamo deciso di aprire i nostri spazi: non solo per avere supporto per i propri diritti sindacali, ma anche per imparare qualcosa. E in questo caso riparare le biciclette, mezzo di lavoro principale per loro, che sono costretti a pagare do tasca loro la manutenzione".