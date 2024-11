Extra cuoca: alle finale di Perugia arrivano anche due rappresentanti del Piemonte

Due rappresentanti piemontesi in finale con Extra cuoca

Sono Ionela Monteanu e Rosa Del Gaudo le due cuoche che rappresenteranno il Piemonte alla finale del concorso di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva", giunto alla sua quarta edizione.



La sfida finale si terrà il 3 dicembre presso l'Università dei sapori di Perugia e a tutti i concorrenti sarà chiesto di utilizzare nelle loro ricette alcuni particolari oli extravergine. Il concorso nazionale è stato ideato per valorizzare il talento delle cuoche professioniste ed è promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC - Federazione Italiana Cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori.

In particolare, Ionela Monteanu porterà il dolce “Albero della vita (cheesecake all’olio extravergine d’oliva e pistacchio)" per cui ha utilizzato l’Olio Extra Vergine di oliva dell’Azienda agraria Viola – Colleruita Dop Umbria Colli Assisi - Spoleto. Rosa Del Gaudo, invece, gareggerà con il primo piatto “Tagliolini al cacao con tartare di ricciola” per cui ha utilizzato l’olio del Frantoio di Riva del Garda – Uliva Dop Garda Trentino.

Le altre sfidanti arriveranno da molte altre regioni italiane: Abruzzo, ma anche Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Umbria e Veneto.