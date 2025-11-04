 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 04 novembre 2025, 12:28

De Wave Group prende il largo e fa shopping tra le aziende eccellenti della nautica torinese. Previste 150 assunzioni

Il Gruppo ha finalizzato l'acquisizione di quattro società, tra cui tre nate sotto la Mole: si tratta di Electrical Marine, O.m. Project e Cantieri Navali San Carlo

Quattro acquisizioni per la De Wave Group, di cui tre aziende torinesi

Quattro acquisizioni per la De Wave Group, di cui tre aziende torinesi

Movimenti "torinesi" nel settore della nautica. La De Wave Group ha infatti finalizzato l’acquisizione di quattro società italiane di eccellenza del settore crocieristico e nautico, dando vita all’hub italiano della filiera cantieristica, in cui sono racchiuse le competenze e il know-how relative all’intero processo per la progettazione e realizzazione di interni e sistemi tecnici nell’industria delle crociere e degli yacht. Tra le quattro società che entreranno a far parte del Gruppo De Wave, rientrano tre realtà di Torino del settore nautico.

Si tratta di Electrical Marine, che dal 1980 ad oggi si è affermata come punto di riferimento del settore per l’impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico. Ha sede e stabilimento a Torino a cui unisce il service e le sedi operative a Savona e Varazze. Quindi O.M. Project, attiva nella carpenteria metallica e nelle movimentazioni elettroattuate per la nautica, con sede a Torino. E Cantieri Navali San Carlo, che opera nel settore costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive. Ha il suo quartier generale a Torino.

La quarta azienda è la IVM, tra i primari operatori nell’outfitting e nel furnishing di navi da crociera, vanta un notevole portafoglio ordini ed è in grado di proporre soluzioni sempre all’avanguardia sia nel design che a livello tecnologico. L’azienda è nata nel 1996 e ha sede a Padova.

L'operazione prevede un piano di investimenti da 50 milioni di euro per l’aumento della capacità produttiva, acquisto macchinari ed eventuali operazioni di fusioni o acquisizione. Il piano prevede circa 150 nuove assunzioni nei prossimi anni, necessarie principalmente per sostenere l’aumento produttivo e potenziare inoltre i servizi dopo vendita, soprattutto oltreoceano.

De Wave consolida così il proprio ruolo di general contractor capace di operare su scala internazionale grazie a 7 stabilimenti e 12 sedi operative in 9 paesi, dove sono ora impiegate oltre 1.400 maestranze altamente qualificate che permetteranno al Gruppo di raggiungere i 450 milioni di fatturato complessivo entro il 2025.

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium