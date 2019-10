Ricca (Lega): "L'alleanza tra grillini e Pd è un dato di fatto ed è nata proprio sotto la Mole"

"L'alleanza tra grillini e Pd è un dato di fatto ed è nata proprio sotto la Mole: è inutile che i consiglieri comunali 5 Stelle provino a smentire". È questo il giudizio del capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca, dopo le dichiarazioni dei consiglieri comunali M5S Damiano Carretto e Valentina Sganga e all'indomani del caffè tra la sindaca Chiara Appendino e Sergio Chiamparino.

Ieri pomeriggio a Palazzo Civico la prima cittadina ha incontrato l'ex Presidente della Regione. Un appuntamento che Ricca definisce "l’ennesimo episodio di vicinanza tra l’ex presidente della Regione e il sindaco". "Si potrebbe dire - aggiunge - che siano stati proprio loro, con questa condotta durata molto tempo, a fornire un banco di prova nazionale per il Governo delle Poltrone e per le future alleanze locali". Carretto e Sganga in mattinata, pur dicendo sì all'intesa nazionale PD-M5S del Conte bis "per cacciare Salvini", hanno chiuso ad accordi locali con i dem.