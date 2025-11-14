Addio a Luciano Casadei, portò i Rolling Stones a Torino nel 1982

Se n'è andato ieri sera a 82 anni Luciano Casadei. Politico, militante del Partico Comunista, discografo ed ex patron di Radio Flash, è rimasto nel cuore dei torinesi per aver portato in città i Rolling Stones nel 1982.

Ma tra i grandi concerti che riuscì a organizzare, portando quel momento di rinascita culturale di cui Torino aveva bisogno, anche quello di Bob Marley, i Banana Republic e il congiunto tour di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ron e gli Stadio.

I messaggi di cordoglio

Sui social non mancano i messaggi di cordoglio da amici, ex compagni di partito e politici.

"Mancherà moltissimo, ci stringiamo alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che con lui hanno lottato e lottano per l'uguaglianza e la libertà", scrive l'assessore Jacopo Rosatelli.

“Luciano Casadei ebbe il merito di anticipare una visione culturale che associava la musica all'impegno politico, insegnando alla sinistra ad aprire le proprie porte e a cambiare i propri linguaggi per intercettare una nuova ondata di militanza. Persona perbene dal carattere sanguigno, seppe coniugare capacità imprenditoriale, impegno politico e visione, influenzando in modo tangibile interi decenni della storia politica e culturale della sinistra, in particolare nella nostra città, ma conservando un carattere schivo e riservato. Lo salutiamo ricordando le tante ore della nostra giovinezza passate in concerti memorabili sognando un mondo migliore di cui potevamo essere parte attiva”. Lo scrive la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.