Politica | 15 novembre 2025, 17:39

Anche il sindaco Lo Russo partecipa alla giornata della Colletta Alimentare

Per lui spesa in un supermercato di San Paolo

Questo pomeriggio anche il sindaco Stefano Lo Russo ha preso parte alla giornata nazionale della Colletta Alimentare. Si è recato in un supermercato del quartiere San Paolo dove è stato accolto dai volontari dell’associazione Banco Alimentare del Piemonte, che lo hanno accompagnato tra le corsie dove ha riempito il carrello con i prodotti da donare.  

“È un appuntamento cui cerco ogni anno di non mancare, una grande iniziativa di solidarietà - spiega il sindaco Lo Russo- resa possibile dal Banco Alimentare e dalle migliaia di volontarie e volontari che oggi raccolgono il cibo donato, cui va uno speciale ringraziamento. Questa è la dimostrazione di come anche un piccolo gesto di solidarietà nel nostro quotidiano possa fare la differenza e aiutare chi si trova in un momento di difficoltà".

 

Cinzia Gatti

