Anche il sindaco Lo Russo partecipa alla giornata della Colletta Alimentare

Questo pomeriggio anche il sindaco Stefano Lo Russo ha preso parte alla giornata nazionale della Colletta Alimentare. Si è recato in un supermercato del quartiere San Paolo dove è stato accolto dai volontari dell’associazione Banco Alimentare del Piemonte, che lo hanno accompagnato tra le corsie dove ha riempito il carrello con i prodotti da donare.

“È un appuntamento cui cerco ogni anno di non mancare, una grande iniziativa di solidarietà - spiega il sindaco Lo Russo- resa possibile dal Banco Alimentare e dalle migliaia di volontarie e volontari che oggi raccolgono il cibo donato, cui va uno speciale ringraziamento. Questa è la dimostrazione di come anche un piccolo gesto di solidarietà nel nostro quotidiano possa fare la differenza e aiutare chi si trova in un momento di difficoltà".