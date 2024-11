A Falchera rubati i giochi per i bimbi con malattie rare: una raccolta fondi per la NIDA

Una raccolta fondi per aiutare la Cittadella NIDA “Bea e Stefania” di Torino, che ieri è stata saccheggiata dai ladri. Siamo in via degli Ulivi 11, nel quartiere Falchera. Qui ci sono gli impianti sportivi della Onlus che si occupa di sostenere i bambini con le malattie rare e le loro famiglie. Portati via 15mila euro di materiali

I malviventi hanno rubato scatoloni di giocattoli nuovi destinati a bambini e famiglie in situazione di fragilità, otto gazebo che servivano per gli eventi benefici e di raccolta fondi. Ma i ladri hanno sottratto anche trapani, decespugliatori, attrezzi, sedie e tavoli per un totale di 15.000 euro di materiali e attrezzature che consentivano di portare avanti le numerose progettualità sociali.

La raccolta fondi