Ancora sole e bel tempo su Torino e provincia

In arrivo un nuovo periodo prolungato di stabilità, con l’eccezione della giornata di mercoledì, per il passaggio di una debole perturbazione. Temperature in risalita.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione: oggi, martedì 8 Ottobre

Il cielo rimarrà per lo più sereno e soleggiato per le prossime 20-24 ore. Temperature massime comprese tra 20 e 22 °C, minime intorno 8/9 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

Domani, mercoledì 9 Ottobre

Veloce passaggio perturbato nella giornata con piogge al momento previste per lo più su zone alpine settentrionali e valle d’Aosta, Liguria centro-orientale e pianure più orientali. Torino città non dovrebbe essere interessata da nessun fenomeno. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime. Venti inizialmente assenti o deboli, al pomeriggio deboli/moderati da nord /nordest

Da giovedì 10 Ottobre

Una nuova area di estesa alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato fino al weekend. Possibili nebbie nelle vallate e pianure al mattino. Temperature in leggera ripresa e poi stazionarie.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino