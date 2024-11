Nuova vita per l'ex tribunale di Moncalieri: quasi 3,5 milioni per farne un centro per l'impiego

Da più di 12 anni non ospita processi, dopo che nel 2012 venne accorpato - con quello di Susa - al Palazzo di Giustizia di Torino. Ma l'ex tribunale di Moncalieri si appresta a rinascere a nuova vita e con una diversa vocazione, diventando un moderno centro per l'impiego.

Diventerà un centro per l'impiego

Questo è il futuro che il Comune sta progettando per lo stabile di via Cavour 31, sostanzialmente abbandonato da quando l'ex tribunale venne chiuso e accorpato a quello di Torino. L’idea è quella di recuperare il fabbricato per destinarlo all’insediamento del centro per l’impiego, ospitando anche uffici dell’anagrafe.

Un progetto da quasi 3 milioni e mezzo di euro, 3 dei quali finanziati con un apposito contributo dall’agenzia Piemonte Lavoro con fondi del Pnrr. I restanti 400mila euro saranno invece a carico del Comune di Moncalieri, già accantonati dall’avanzo di bilancio dell'Amministrazione.

Investimento di quasi 3,5 milioni di euro

Il palazzo, di proprietà comunale, inserito nello stesso complesso della Biblioteca Arduino, ora vede finalmente all'orizzonte la possibilità di rinascere. L’ex tribunale sarà diviso in due. Il primo piano accoglierà il centro per l’impiego che traslocherà dall’attuale sede di corso Savona (dove si trova in affitto, ndr) e il piano terra, che invece ospiterà alcuni uffici comunali, quelli dell’anagrafe e gli sportelli polifunzionali dei servizi demografici.

La riforma del 2021 cancellò anche il tribunale di Pinerolo (anch’esso accorpato con Torino) e quelli di Chivasso e Ciriè, che invece vennero aggiunti a quello di Ivrea, unico “sopravvissuto” in provincia. Ma che oggi lamenta carenze di organico e grande difficoltà nella sua azione operativa.

Obiettivo 2026 per la rinascita

"Il recupero dell’ex tribunale era un obiettivo di questo mandato", ha detto il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna. I lavori partiranno il prossimo anno: "entro il marzo 2026 riqualificheremo una struttura strategica con un’operazione che si inserisce nel più complesso piano di rilancio di tutto il centro storico".