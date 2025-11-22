Giardini Zamenhof tra rifiuti e schiamazzi: l’allarme dei residenti

I giardini Zamenhof, uno degli spazi verdi più frequentati del quartiere Campidoglio, sono ormai al centro di proteste e preoccupazioni da parte dei residenti. Secondo le segnalazioni, l’area sarebbe regolarmente occupata da "gruppi numerosi che giocano a calcio, cucinano e vendono cibo abusivamente, si spogliano e addirittura fanno i propri bisogni all’aperto, ripetendo tali comportamenti più volte alla settimana".

Quello che dovrebbe essere un luogo di svago per famiglie e bambini si è trasformato, secondo le denunce, in un’area rumorosa, sporca e oggi “una vera e propria discarica a cielo aperto”. Le foto condivise dai cittadini mostrano anche mobili abbandonati e rifiuti lasciati negli ultimi giorni, simbolo del degrado crescente.

“I giardini Zamenhof dovrebbero essere uno spazio sicuro e curato per i residenti, non un luogo di abuso e abbandono - rincara il comitato Bcps -. Chi deve intervenire per restituire dignità a questo parco e riportarlo alla sua funzione originaria?”.

Sul caso è intervenuto anche il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna: "Abbiamo già calendarizzato un sopralluogo con i residenti di piazza Zamenhoff e sollecitato maggiori interventi di pulizia; negli scorsi giorni sono stati rimossi i rifiuti ingombranti che erano stati abbandonati nell’area verde, inoltre verrà rimesso il canestro nell’area sportiva che era stato asportato da ignoti”.