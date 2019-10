A Palazzo Madama la conferenza " Maiolica a Palazzo: Urbino e la tradizione ceramica rinascimentale"

Palazzo Madama presenta mercoledì 9 ottobre alle ore 17.30 la conferenza Maiolica a Palazzo: Urbino e la tradizione ceramica rinascimentale di Claudio Paolinelli.

Urbino è conosciuta nel mondo soprattutto per la produzione ceramica nel Rinascimento e, in particolar modo, per le maioliche istoriate, che numerose botteghe e validi artisti hanno creato per raffinati committenti. Questa tradizione trova il periodo di maggior splendore nei primi quarant’anni del Cinquecento, creando oggetti di particolare bellezza e perfezione materica. Tuttavia, prima di questa importante e rinomata “stagione d’oro”, si sta riscoprendo negli ultimi anni una produzione più antica, che affonda le sue radici nella seconda metà del Quattrocento e che è stata il substrato necessario per far fiorire quest’arte preziosa. Un’arte che ha un legame imprescindibile con il luogo in cui si è sviluppata, con il Palazzo Ducale di Urbino e con le famiglie regnanti che lo hanno voluto: prima i Montefeltro e poi i Della Rovere. Un’arte che grazie a una politica lungimirante di principi e principesse ha saputo veicolare in Europa lo stile di una corte raffinata che non ha avuto pari. A corollario della nota produzione istoriata, che ha visto i nomi di Nicola da Urbino, Francesco Xanto Avelli, Guido Durantino, la famiglia Fontana e Patanazzi, si ebbe una produzione vastissima di maioliche decorate a cerquate, a fogliami, con Belle donne, con soprabianchi e alla porcellana: una serie di stili che non solo rispecchiavano la moda del tempo, ma manifestavano la capacità di anonimi maiolicari di diffondere semplicemente la bellezza.