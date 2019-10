A Torino il 12 Ottobre CONQUEST: la pre collezione autunno-inverno 2020/21 firmata Walter+Hamlet

L'avevamo lasciato in preda ad una scelta difficile, ad una svolta decisiva https://alessandracanelli.it/walter-dice-basta-ai-compromessi-una-nuova-vita-mi-aspetta/ per la sua vita, Walter, Abitologo Couturier, ex direttore artistico del brand Walter Dang https://alessandracanelli.it/walter-dang-sarto-stilista/ a aveva dato comunicazione di voler lasciare il marchio che lui stesso aveva creato.



Ma cosa è successo dopo?



Walter insieme ad Amelio Hamlet, hairdesigner si è preso una pausa dal mondo della moda dedicandosi a progetti artistici che potessero dare nuova linfa vitale alla sua vita ed alla sua creatività.



Prendono parte alla mostra ACQUAE https://bit.ly/31Ymh61 , evento caratterizzato da opere d’arte luminose e fluide come elemento essenziale d’ispirazione e di ricerca artistica sull’acqua.



In seguito Walter&Hamlet creano i costumi per i balletti di due coreografi con base in Israele TIME LINE di Ella Rothschild e BALERA d’Andrea Costanzo Martini.





Ideano e organizzano VIAGGIO SUI TETTI DEL MONDO http://www.torinoggi.it/2018/07/19/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/walterhamlet-presentano-la-terrasse-viaggio-sui-tetti-del-mondo.html : un viaggio soggettivo di scoperte con una serie di eventi interculturali che consentono al fortunato avventore di compiere con loro un viaggio virtuale nelle più importanti capitali europee e non.





Instancabili, progettano forme espressive indipendenti dai dettami della società, non imitando la realtà ma scoprendola, rivelandola, trasfigurandola e umanizzandola.





La moda è per entrambi strumento d’espressione, di connessione con sé e con l’altro, forma, idea e conquista, ed è per questo motivo che hanno deciso di tornare alla loro essenza, presentando a Torino il 12 Ottobre la pre collezione Autunno - Inverno 2020/ 2021 firmata WALTER+HAMLET all'interno del Mulino del 700 sede della LUCIFERO ILLUMINAZIONE a Rivoli .





CONQUEST, così si chiama la loro nuova collezione, è un tema svolto sulla libertà del vestire e sul suo significato. La possibilità di autodeterminarsi e di compiere le proprie scelte creando la propria moda è ciò che dà dignità alla donna stessa. Oggi la libertà è spesso un concetto che appare scontato, ma da sempre la sua conquista come diritto fondamentale è ed e stata irta di ostacoli.





Abitologia e creatività stanno alla base dell’ideazione della creazione del nuovo progetto stilistico di WALTER + HAMLET, progetto dallo spirito moderno e internazionale. La collezione è pensata per le donne di oggie di domani che amano indossare capi versatili dalla femminilità sensuale e sofisticata.





La proposta di Walter e Hamlet si sviluppa in tre linee che intendono rivolgersi alla stessa donna, offrendo occasioni d’uso diverse: dal tempo libero, al lavoro e alle serate più seducenti.





CONQUEST vede coesistere nel guardaroba cappotti corti sportivi di velluto double face o di lana accoppiata al pizzo di seta con abiti lunghi di maglia in lana e acrilico, giacche scolpite di lana stretch a gonne ampie lunghe in pizzo o rete. Camicie strutturate vaporose di cotone o in organza di seta convivono con pantaloni fluidi corti concedendo un’interpretazione culturale e comportamentale. La scelta dei tessuti di ogni capo è un pezzo da collezione che gioca con volumi a sorpresa in maniera traversale.





Gli accostamenti con accessori rendono il bisogno di andare oltre le cose, facendo convivere nuove composizioni: orecchini spaziali ad abiti sportivi, le borse di vinile donano un tocco di neo classicismo agli impermeabili con stampe animalier vaporosi o cappelli che si trasformano in colli scultura.



Le palette dei marroni, blu, bianco, rosso e nero dialogano con la donna usando codici contraddittori di timidezza e di sicurezza , di purezza e di seducente femminilità, di negazione assoluta e di pazienza , di vitalità, di calma e di dualità.





Walter e Hamlet con il loro ritorno nel panorama della moda firmano una collezione



con tratti decisi in nome di un nuovo glamour.





La serata vedrà la partecipazione di altri stilisti: il giovanissimo torinese Fashion Designer LORENZO FERRAROTTO https://alessandracanelli.it/lorenzo-ferrarotto-una-passione-sfrenata-per-la-moda/ che aprirà la serata e SEL.DI di Daniela Sellone. Le sfilate saranno intervallate da performance artistiche dell’artista pittore Claudio Bellini e della violinista Cecile Delzan. Seguirà BLACK WATER performance di danza e coreografia del BALLETTO TEATRO DI TORINO BTT di Viola Scaglione.





Per concludere apertura e visita SHOW ROOM LUCIFERO ILLUMINAZIONE ospite

dell’evento Il Light Designer Roberto Cutuli Direttore Creativo dell’azienda.

Il tutto sarà accompagnato con le musiche del giovane DJ LALO RED





Per contattarli: walterandhamlet@hotmail.com walterandhamlet@hotmail.com



