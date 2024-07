Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE : A forza di trottare state mollando il tiro e per codesta ragione abbisognereste di relax quindi, se fattibile, regalatevi un fuori porta malgrado nei prossimi giorni vi venga chiesto di essere presenti per sistemare delle faccende così come scatterete pari a molle cercando, invano, di far ragionare un soggetto che non vuol vedere oltre il proprio naso. Fattibili degli inviti da accettare sapendovi però contenere nel mangiare! Se un disturbo persiste consultate un medico.

TORO : Avrete tanti assi nella manica: usateli saggiamente cercando di distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti unicamente a sminuire chi conoscete… Poi pensate alle ferie, alla pace amorosa e familiare, mettete dei numeri al Lotto, coccolate chi vi vuole bene, attaccate i bronci ad un chiodo, variate look e valorizzatevi! Un soggetto darò filo da torcere ma varrà la pena lottare in nome di questo ideale. Domenica incandescente.

GEMELLI : Con Giove alleato e Saturno imbronciato vivrete giornate pepate ed esiguamente beate. Ma presto arriverà Marte con le sue prestanze a portare uno spizzico di luce e a scacciare quella iella che da un po’ sembra perseguitarvi. Portate quindi ancora un briciolino di pazienza e vedrete che, dal 22 luglio, tante cose andranno decisamente meglio. Per i più pazzerelli invece si prospettano affettive birichinate, bagnetti di euforia, serate speciali e incontri eccezionali.

CANCRO : Malgrado la pigrizia mentale appanni le idee fatevi egualmente promotori di qualche iniziativa, frequentate allegre combriccole, non lasciatevi sopraffare da cupi pensieri e concedevi un break ai monti o al mare. Un neo è costituito da un corruccio familiare e da un incerto affare su cui riflettere al fine di scansare bidonate. Dovrete altresì sopportare una persona sciocca o antipatica riscattandovi però in un mirabile week end. Il compleanno sarà assai peculiare.

LEONE : Non essendo facile affrontare una settimana pesante in cui l’energia e l’intraprendenza difettano ogni tanto andrete in tilt per poi lisciare la criniera e tirare avanti in attesa di momenti migliori. Ma d’altronde, al di là di patemi ed ansie, conviene pigliare la vita con filosofia e cercare di assaporare questi buffi giorni d’estate. Se vi può consolare sappiate che presto vi caverete uno sfizietto, taglierete un traguardo o lenirete un acciacco. Domenica allegrotta.

VERGINE : Se appartenete alla categoria dei pignoli che vanno a cercare il peletto nell’ovetto non stupitevi quantunque qualcuno, disordinato ed impertinente, vi riprendesse aspramente... Poi incrementate l’autostima, riposatevi prima di fondere a andate in fondo ad una faccenda dove, oltre non contarvela giusta, subentrano dei lati molto oscuri. Una donzella darà filo da torcere e due maschietti tenderanno a farvi dei dispetti. Bene per chi parte o si sollazza aderendo a spettacoli.

BILANCIA : Stupefacente questo primo quarto di Luna che il 13 luglio nella vostra costellazione! Approfittatene per sistemare faccende stanti a cuore, combinare qualcosina di carino, cavarvi un tarlo o un pallino, farvi avanti nella tortuosa via, reclamare ragioni e rispetto, frequentare chi alletta senza titubare, mettere in riga i saccenti e i prepotenti! Poiché la prudenza non è mai troppa siate molto accorti in tutto e fidatevi di pochi. Serate incantate per giovani innamorati.

SCORPIONE : Tante faccende da sbrigare e tanta voglia di pisolare…Questo è lo stato d’animo di chi ha avuto dei mesi tosti o è tuttora alle prese con elementi da strapazzo o problemini permanenti. Ma adesso buttate alle ortiche i pensieri e andate via dalle solite solfe e dagli stolti, avendo simultaneamente l’accortezza di mitigare quella testardaggine che in passato ha compromesso rapporti e serenità. Soldini da recuperare e cosine da sistemare sia sotto il profilo pratico che morale.

SAGITTARIO : Ma sono i disguidi a sbucare dal niente o voi ad ingigantire problematiche risolvibili con tenacia, pazienza ed uno spizzico di condiscendenza? Beh … in effetti, con Giove che guarda di cagnesco, il momento non è esilarante, la fiacca spadroneggia, un acciacchino troneggia, un individuo, indipendentemente dal sesso o ruolo ricoperto, scombussola però, dopo peripezie varie, ancora una volta la spunterete e all’ostacolo sormontato brinderete. Week end gaudente.

CAPRICORNO : Il fato non regala nulla e la cuccagna non si trova più neppure sulla cima della più alta montagna … Datevi dunque una scrollata, gioite delle minute letizie quotidiane, riempite le tasche di amore da distribuire a chi ne abbisognerà e il contraccambio non difetterà! Qualche nativo si concederà un viaggio altri preferiranno starsene tranquilli a meditare. Amica a cui proporre un drink, un caffè una cenetta o pizzetta. Contatti con avvocati o specialisti. Domenica spensierata.

ACQUARIO : Tuffatevi in un mare di emozioni perché Giove vi sostiene in qualsiasi impresa consentendo di posare lo sdrucito cappotto di mesi esagitati. E poi toglietevi un tarlo dalla mente, organizzate pizze, cenette, inseguite la spensieratezza, perché l’estate e i migliori anni si consumano in fretta … Non da escludere l’opportunità di rivedere chi non sentivate da un’eternità, di combinare cose carine e di rilassare una mente fumante. Minuto imprevisto tra sabato e lunedì.

PESCI : Più molli di una pappetta ciondolerete a destra e a manca crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a superare un ostacolo così come abbisognerete di un consiglio al fine di contrastare un’iniquità. Un congiunto impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra brontolii ed esultanze, la settimana volerà! Se partite per le ferie siate molto prudenti. Occhio ai movimenti maldestri.



La bellezza delle stelle sta negli occhi di chi le sa guardare…