"Volontario per un giorno": Skf si mette al servizio di CasaOz [FOTO]

Il progetto “ Volontario per un giorno ” ha visto lo scorso giovedì 10 ottobre ben 20 dipendenti SKF impegnati in attività di ripristino e pulizia del giardino e delle aree esterne della struttura di Corso Moncalieri 262. Una esperienza di condivisione e aiuto reciproco che ha visto il gruppo dei dipendenti di SKF mettersi in gioco in un contesto diverso, animati da spirito di collaborazione e partecipazione.

L’iniziativa “Volontario per un giorno” rientra in un progetto più ampio che ha l’obiettivo di fornire un contributo positivo alle comunità in cui SKF opera. “Il nostro intervento - spiega il direttore della comunicazione di SKF Italia Roberto Zaina - spazia dal sostegno allo sport e alla cultura fino all’aiuto per chi si trova in situazioni di difficoltà. Per questa ragione, negli ultimi due anni abbiamo deciso di supportare CasaOz. Abbiamo voluto far conoscere meglio l’attività di CasaOz ai nostri colleghi e le due giornate di volontariato ci sono sembrate un’ottima occasione per farlo in modo concreto”.