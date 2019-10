In fiamme il tetto della Cavallerizza Reale di Torino

Brucia il tetto della Cavallerizza Reale di Torino. Le fiamme sono divampate alle prime luci del mattino. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Via Rossini è completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni. I bus della linea 18, 68 e 6 sono deviati su via Vanchiglia, piazza Vittorio e poi riprendono il normale percorso.

Un rogo aveva interessato il tetto già in passato. Nell'edificio Patrimonio Unesco, occupato da tempo, abitano tre persone che però non erano presenti allo scoppiare dell'incendio.

Anche il 118 è giunto sul posto per assistenza, ma al momento non si segnalano feriti o intossicati.

La Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino Luisa Papotti, giunta immediatamente sul posto, commenta: "Non mi sbilancio, aspetto che si faccia una stima dei danni. Sicuramente sono preoccupata per le condizioni dell'edificio".

La vicecapogruppo del Pd Chiara Foglietta ha annunciato che oggi in Consiglio comunale farà richiesta di comunicazioni alla giunta Appendino.