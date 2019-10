Regione, l'assessore Icardi: "In arrivo più risorse per la sanità piemontese"

Novità per la sanità piemontese. Le ha rese note oggi in prima Commissione, durante i lavori sull’assestamento di bilancio, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi: l’accordo Stato-Regioni prevede un incremento di due miliardi per il fondo sanitario nazionale e di altri due per l’edilizia sanitaria. “Naturalmente l’intesa deve essere approvata dal Parlamento nella nuova legge di stabilità”, ha precisato Icardi, “ma queste nuove risorse sarebbero importanti. Per l’edilizia, ad esempio, i circa 150 milioni destinati al Piemonte equivalgono al costo di un nuovo ospedale”.

L’assessore ha anche confermato il disavanzo 2019 delle Asl: “Con i 101 milioni di Asl nei primi 6 mesi dell’anno, registrati nel bilancio consolidato, la proiezione ci porterebbe a una perdita annua intorno ai 200 milioni. Ho già incontrato i direttori, dando loro l’obbiettivo di ridurre il disavanzo tagliando gli sprechi e mettendo mano all’organizzazione delle Asl”. Su questo, su richiesta di Domenico Ravetti (Pd), ci sarà un approfondimento in Commissione.

L’assessore Icardi ha poi spiegato che l’accordo raggiunto nella Stato-Regioni prevede risorse aggiuntive sulle borse di studio e sulla disabilità. “Ho avviato un tavolo regionale sulla fragilità sociale con gli operatori, partendo dalle buone pratiche che già ci sono per estenderle a tutto il Piemonte attraverso un provvedimento che le disciplini. Occorre superare lo squilibrio eccessivo che c’è su Torino, rivedendo l’organizzazione dei servizi”.

Monica Canalis (Pd) ha chiesto all’assessore di garantire che non ci sarà un disimpegno della sanità dagli extraLea: “Bisogna realizzare un livellamento all’alto dei servizi, non verso il basso. C’è una forte domanda di servizi sulla domiciliarietà e sulla non autosufficienza, dobbiamo essere all’altezza”.

Alberto Preioni (Lega) ha ringraziato l’assessore per il suo impegno sui conti e sull’efficienza dei servizi sanitari, dicendosi d’accordo anche sul superamento del Torinocentrismo e sull’apertura ai privati, “attualmente in Piemonte poco presenti in sanità rispetto ad altre regioni”.

Nel dibattito sono intervenuti Sean Sacco e Francesca Frediani (M5s), Maurizio Marrone (fdI) e Raffaele Gallo (Pd).

Sempre in prima Commissione, per l’assestamento di bilancio, è intervenuto l’assessore Roberto Rosso che ha illustrato alcune iniziative che intende assumere sui temi dei diritti civili e della lotta alle discriminazioni, registrando la necessità di maggiori risorse. Sarah Disabato (M5s) ha chiesto all’assessore chiarimenti sulle sue posizioni sui questi temi. Raffaele Gallo (Pd) ha convenuto con l’assessore sul tema delle risorse, ma ha sottolineato che tocca alla Giunta attribuire in assestamento risorse per questi capitoli.

Nel corso del dibattito sono anche intervenuti Diego Sarno (Pd) e Angelo Dago (Lega).