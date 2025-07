Gianluca Alunni alla guida della Cardiologia di Pinerolo, nuova era per l’ospedale

Gianluca Alunni è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale di Pinerolo. Lo ha nominato oggi il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle in sostituzione di Riccardo Riccardi, che ha lasciato per il pensionamento l’incarico sulla struttura, retta sino ad ora da Davide Laiso come facente funzione.

Il dottor Alunni ha lavorato in precedenza presso il Cto e l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino e dal 2022 è Responsabile della Struttura Dipartimentale di Coordinamento di Ecografia Avanzata Cardiovascolare della Città della Salute di Torino. Si è occupato di ecocardiografia, malattie del pericardio, diagnostica ecocardiografica intraospedaliera ed extraospedaliera e di prestazioni cardiologiche ambulatoriali, dedicandosi fra l’altro alla gestione dei pazienti cardiologici ricoverati in Terapia intensiva Grandi traumi e Grandi ustionati e all’assistenza di pazienti con quadro di emergenza-urgenza cardiologica. Negli anni ha maturato particolare esperienza nella valutazione di tutti i test diagnostici (coronografia, cateterismo cardiaco, scintigrafia miocardica perfusionale) e nella valutazione ed indicazione dell’impianto di device (PaceMaker definiti, ICD, CRT). Si è occupato di diagnostica cardiologica non invasiva, imaging ecocardiografico, medicina nucleare e scintigrafia miocardica perfusionale, collaborando con le strutture di interventistica come cardiochirurgia, chirurgia generale e vascolare, oncologia medica, chirurgia dei trapianti di fegato, rianimazione e cardio-rianimazione per la valutazione pre e post operatoria.

Ha all’attivo una importante esperienza didattica e di tutoraggio, numerose pubblicazioni scientifiche e la partecipazione a seminari e congressi nazionali e internazionali. Da oltre 15 anni si dedica alla cardiologia dello sport e dal 2017 è consulente medico della F.C. Juventus per la disciplina di Cardiologia. A inizio 2025 è stato insignito del Leone D’Oro di Venezia per Meriti Professionali.

“Sono molto soddisfatto” ha dichiarato di Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle “della nomina del dottor Alunni, nuovo Direttore della S.C. Cardiologia di Pinerolo, che con la sua esperienza porterà valore aggiunto ad una struttura che è già espressione di grande qualità. La collaborazione con la Cardiologia di Rivoli completerà la copertura di tutte le patologie cardiache a 360°, in una logica di integrazione tra professionisti di altissimo livello.”

La Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Pinerolo conta circa 900 ricoveri l’anno, di cui 150 in regime di Day Hospital. Più di 7.000 sono le prestazioni per i pazienti ricoverati in altri reparti, mentre l’attività ambulatoriale annovera oltre 11.000 prestazioni, principalmente elettrocardiogrammi ed ecocardiografie. La struttura lavora in stretta sinergia con la S.C. Cardiologia di Rivoli diretta da Ferdinando Varbella. Entrambe sono deputate alla gestione clinico-assistenziale delle patologie di ambito cardiovascolare in urgenza ed in forma di ricovero ordinario, ricovero in day hospital, ambulatorio e day service ed effettuano attività di emodinamica (presso il presidio di Rivoli) e di elettrofisiologia (presso il presidio di Pinerolo).