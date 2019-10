A Torino un camposanto per animali vicino al cimitero Parco

A Torino arriverà un cimitero per animali, nell'area vicino al cimitero Parco, a Mirafiori Sud. Questa mattina, in occasione della presentazione degli eventi per la commemorazione dei defunti, è stato presentato il progetto.

L'area individuata, che ha un'estensione di 10 mila metri quadri, è un prato all'incrocio tra via Pancalieri e via Bertani. All'interno ci saranno 2.094 spazi per la sepoltura di due e quattro zampe, una fabbricato per gli uffici e i bagni. Il costo per i solo i lavori edili è di un milione e mezzo di euro, ma l'importo finale è destinato ad aumentare. All'interno potranno essere ospitati cani, gatti, canarini e tartarughe, ma anche criceti e cavalli.

Le tempistiche per la realizzazione si annunciano lunghe. Come ha chiarito l'assessore Marco Giusta, per realizzare il manufatto è necessario approvare in Consiglio Comunale una variante urbanistica. La Città, ha spiegato il Presidente di Afc Roberto Tricarico, "dopo essersi consultata con le associazioni animaliste per capire le esigenze, dovrà poi approvare in Sala Rossa un regolamento per la sepoltura degli animali".