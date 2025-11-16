La Brigata Taurinense per la colletta alimentare 2025

Anche per questa edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare - l’appuntamento di solidarietà organizzato dalla Fondazione “Banco Alimentare Onlus” - gli alpini della Brigata Taurinense hanno supportato i volontari che ieri hanno raccolto generi di prima necessità da destinare a famiglie bisognose.

Gli alpini dell’Esercito hanno messo a disposizione uomini e mezzi per il trasporto delle derrate donate dai cittadini verso centri di stoccaggio: il reggimento logistico di Rivoli ha quindi operato in alcuni esercizi commerciali del Torinese, analogamente al 2° reggimento alpini a Cuneo, al reggimento “Nizza Cavalleria” nel novarese e al 9° alpini dell’Aquila nel capoluogo abruzzese.

L'iniziativa rappresenta un importante momento di coinvolgimento e sensibilizzazione al problema della povertà alimentare, nel solco dei valori di servizio e di sostegno alla popolazione.



