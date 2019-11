Ospedale di Susa, nuovo ambulatorio di otorinolaringoiatria

I servizi ambulatoriali dell’Ospedale di Susa si arricchiscono in questi giorni di un nuovo ambulatorio. La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria ASLTO3, diretta dal Dott. Mauro Magnano, ha infatti inaugurato un nuovo servizio di attività specialistica, condotto da Medici Otorinolaringoiatri che lavorano presso i presidi ospedalieri di Pinerolo e Rivoli.

Il nuovo ambulatorio, voluto dalla Direzione Generale, è stato progettato nell’ottica di un’integrazione sempre maggiore fra le attività ospedaliere e quelle territoriali, con l’obiettivo di offrire ai pazienti dell’alta Valle di Susa, vista l’esperienza fruttuosa in altri ambiti (chirurgia, ortopedia, cardiologa…) un ulteriore servizio che garantisca continuità ed omogeneità di accesso, semplificando il percorso di diagnosi e cura, proprio grazie alla sinergia ospedale – territorio.

La attività della S.C. di ORL dell’ASLTO3, centro di riferimento regionale della Rete Oncologica per le patologie neoplastiche del distretto testa/collo, è caratterizzata dalla gestione delle problematiche del distretto della testa e del collo: patologia oncologica delle vie aereo-digestive superiori, patologia neoplastica della cute del distretto della testa e del collo, patologia dell’orecchio medio, patologia flogistica nasosinusale, disturbi della voce, patologia otorinolaringoiatrica in età pediatrica, disturbi dell’equilibrio e garantisce altresì tutte le prestazioni della disciplina.

Presso il nuovo ambulatorio di Susa, che si affiancherà a quello attualmente svolto dallo specialista territoriale Dott. S. Debole, verranno svolte le attività di diagnosi delle patologie di comune riscontro in ambito otorinolaringoiatrico: visite per la prevenzione e la diagnosi precoce di neoplasie maligne, visite per la diagnosi e terapia delle patologie dell’orecchio (vertigine e sordità), visite per la diagnosi e terapia delle patologie naso-sinusali, visite per la diagnosi e terapia dei disturbi della voce, visite per le patologie di pertinenza otorinolaringoiatrica dell’infanzia ed esami strumentali endoscopici.

Per integrare al meglio le attività fra il nuovo ambulatorio e i Medici di Medicina Generale del distretto, sono stati organizzati dalla stessa S.C. Otorinolaringoiatria alcuni incontri tecnici di presentazione del servizio, inerenti le tematiche di pertinenza del distretto testa/collo.