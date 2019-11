Antidepressivi, ansiolitici e ormoni come cura dimagrante: nei guai un medico torinese

Prescriveva medicinali ansiolitici e antidepressivi, ma anche ormoni tiroidei come cura dimagrante. E' finito in manette un medico torinese che aveva i suoi studi professionali specializzati in scienza dell'alimentazione e dietoterapia nel capoluogo piemontese e a Pistoia.

Ad arrestarlo, i carabinieri dei Nas di Firenze, su ordine del gip di Pistoia. Nei guai anche la titolare e una dipendente di una farmacia del Comune toscano, sottoposte all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.