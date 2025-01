Incendiati per tre volte i cassonetti di via Breglio. Firrao: “Necessario intervenire” [VIDEO]

Una situazione “fuori controllo”, quella descritta dagli abitanti di Torino Nord. L’episodio a cui si fa riferimento è quello di un video che mostra le campane della differenziata andate nuovamente a fuoco in via Breglio.

“È necessario intervenire - commenta l’accaduto il consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) - lo chiederemo al sindaco. Se verrà in Consiglio Comunale…".

I casi di incendi segnalati nella serata di ieri sono stati diversi. In via Campiglia, ma anche in Corso Grosseto: in quest'ultimo caso un video mostra dei ragazzi, probabilmente minorenni, intenti a dare fuoco a un cestino. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che nella stessa zona hanno spento le fiamme provenienti da un'autovettura completamente distrutta.