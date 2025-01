Guasto al teleriscaldamento, Bardonecchia è al gelo. La sindaca: "Presto una soluzione"

Bardonecchia si sveglia al freddo. Da questa mattina, infatti, i termosifoni delle case sono spenti e la temperatura dentro le abitazioni, i negozi e i ristoranti sta colando a picco. A causare il disagio è un guasto al sistema di teleriscaldamento, che alle 5 i stamattina ha colpito praticamente tutto il paese dell'Alta Val di Susa.

Il problema sarebbe in via di risoluzione, anche se al momento le temperature restano rigide: non più di 16 gradi nelle case, con il gelo all'esterno (intorno agli zero gradi). Spiega la sindaca Chiara Rossetti: "Il danno è stato causato da uno sbalzo di tensione nell’energia elettrica, che ha provocato malfunzionamenti alla centrale del teleriscaldamento. Sul posto sono presenti alcune squadre per risolvere il problema. Un disagio che dovrebbe trovare risoluzione a breve".

In effetti alle 13.10 i termosifoni hanno iniziato a funzionare lentamente. Intanto, però, sui social è montata la polemica. Sul gruppo Facebook “BardoLovers”, residenti e soprattutto vacanzieri hanno inondato la pagina di messaggi, denunciando l'"ennesimo disservizio". Già a fine settembre e nel mese di ottobre, infatti, erano stati segnalati problemi analoghi.