Giovedì 21 novembre a Torino inaugura PHIDELIO

L’appuntamento è per Giovedì 21 novembre 2019 con una festa d’inaugurazione d’eccezione da PHIDELIO, Restaurant, Pizza & Cocktail Bar.

A partire dalle ore 19 e fino a notte inoltrata, risorge, rinnovato e sotto una nuova gestione l’innovativo punto di riferimento della gastronomia e dell’intrattenimento serale torinese nel Quadrilatero Romano. La proposta della serata prevede ricco buffet offerto e buvette di bollicine illimitate. Dalle ore 22, open bar ad € 10.

Phidelio è contemporaneamente ristorante, pizzeria, cocktail bar e lounge club: quattro anime diverse e complementari, ciascuna capace di rappresentare l’eccellenza nel proprio ambito. La sede è in via Gian Francesco Bellezia, 8, in un edificio storico del noto quartiere di Torino e cuore pulsante della movida cittadina.

Il restyling, frutto di un’attenta ricerca cosmopolita ma ben radicata nella tradizione locale ed attento alla valorizzazione di elementi caratteristici della struttura combinati con materiali moderni è la quinta essenza: due livelli, food zone al piano superiore, lounge a quello inferiore.

La pizzeria si rifà alla migliore tradizione italiana; la pizza di Phidelio, non eccessivamente spessa e dai cornicioni regolari e ben cotti, è un prodotto genuino e leggero, ideale da gustare anche di sera, grazie alla scelta di materie prime di qualità e alla grande attenzione ai processi di lievitazione.

Il cocktail bar - lounge club al piano inferiore, ambiente avvolgente e intimo, curato nei minimi particolari per accogliere con stile la clientela più esigente, è la location perfetta per un aperitivo di qualità e per un after dinner intrigante, all’insegna delle idee originali di bartender di caratura nazionale, e delle selezioni sonore dei migliori DJ della scena deep house e chill out internazionale.

