Addio a Domenico “Mimmo” Arcidiacono, il manager che diede lustro ai Giochi di Torino 2006 e all'ADACI

È stato Presidente Nazionale di ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Chain Management) ed ex direttore dell'Agenzia Torino 2006, Arcidiacono lascia un'eredità significativa, ricordato da molti come un uomo di grande visione e concretezza.

Nato a Como, Arcidiacono, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Torino. La sua carriera è stata un esempio di dedizione e competenza, con un focus particolare sul settore degli acquisti, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti aziende. La sua leadership in ADACI, di cui è stato Presidente Nazionale, ha segnato un periodo di crescita e innovazione per l'Associazione, contribuendo a elevare il profilo professionale della funzione acquisti in Italia.

Svolse un incarico prestigioso prima dei Giochi Olimpici di Torino 2006, quando venne chiamato a dirigere i primi studi di progettazione del grande Restauro della Reggia di Venaria, incarico che lasciò proprio per assumere il ruolo di direttore dell'Agenzia Torino 2006 che è quello a rimanere maggiormente impresso nella memoria collettiva. In un periodo cruciale per l'organizzazione delle Olimpiadi Invernali, Arcidiacono ha saputo mettere a frutto le sue capacità manageriali per gestire la complessità di un evento di tale portata. La sua gestione, caratterizzata da rigore e pragmatismo, ha contribuito in maniera determinante al successo dei Giochi, che ancora oggi vengono ricordati come un esempio di efficienza organizzativa e impatto positivo sul territorio.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona di grande umanità, sempre disponibile al confronto e pronta a condividere la sua vasta esperienza. Arcidiacono era un mentore per molti giovani professionisti, un punto di riferimento per l'intero settore. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo lascito professionale e umano continuerà a ispirare chi opera nel mondo degli acquisti, della logistica e della gestione dei grandi eventi.

La comunità ADACI, con il Consiglio Nazionale, il Consiglio ADACAI Piemonte e della Valle d’Aosta e il mondo del management italiano si stringono attorno alla moglie Alessandra e alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando Domenico Arcidiacono come un esempio di professionalità, integrità e passione.

I funerali di Domenico “Mimmo” Arcidiacono si svolgeranno a Sant’Antonino di Susa.