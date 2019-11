Moncalieri, via Sestriere cambia look: dopo le nuove pensiline installati 53 led

L'occasione è l'avvicinarsi delle feste natalizie, ma in realtà l'intervento era già programmato da tempo. Via Sestriere, a Moncalieri, presenta un nuovo look: dopo l'installazione delle nuove pensiline alle fermate degli autobus, nei giorni scorsi gli interventi hanno riguardato l'illuminazione pubblica.

E’ iniziata infatti la sostituzione dei 53 punti luce, con i nuovi corpi a led. In questo modo ci sarà una consistente riduzione di costi dell’illuminazione e sarà garantita maggiore efficenza.

L'intervento si inserisce nel piano generale sul contenimento energetico della città, che gda tempo ha visto il cambio delle luci con caratteristiche superate, in luogo di più moderne tecnologie. Una scelta fatta per combinare novità ed efficientamento.