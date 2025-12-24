Pizze in dono agli ‘invisibili’ per ascoltare le loro storie

“C’era chi era in strada da 10 anni, chi da poco. Chi si sentiva fallito e abbiamo cercato di rincuorarlo”. Antonio Maglione non nasconde la commozione, quando racconta dell’iniziativa di ieri sera con un gruppo di amici, in tutto una decina, tra cui una responsabile del Regina Margherita. Si sono dati appuntamento alla pizzeria di via Po 46 per prendere delle pizze e distribuirle ai senza tetto: “Abbiamo fatto la zona di via Po, fino a via Roma e piazza San Carlo - racconta Maglione -. Abbiamo distribuito 25 pizze, ma anche aiuti come coperte o maglioni”.

Non è la prima volta che ‘il sognatore di un mondo migliore’, come si definisce, mette in piedi una serata simile: “La pizza è un pretesto per parlare con loro, ascoltarli e non farli sentire soli. Perché la povertà è tra noi” sottolinea. In strada hanno trovato diversi stranieri, ma anche tre trentenni italiani: “Tanti ci hanno detto che non vanno al dormitorio perché hanno paura di furti o violenze o perché non possono portare il cane, che è la loro unica compagnia - rivela -. Sotto i portici e in strada, però non mancano i furti. Un senzatetto è rimasto senza scarpe e stasera gliele porteremo. Mi piacerebbe che le istituzioni si organizzassero per offrire a chi non vuole andare in dormitorio, dei sacchi a pelo invernali e delle coperte per combattere il freddo”.

La speranza di Maglione è anche che la gente inizi a sentire la loro presenza e a salutare queste persone, per farle sentire incluse e accettate, “perché nella vita può capitare a tutti di perdere il lavoro e trovarsi in una situazione difficile”. E soprattutto che i giovani facciano la loro parte, “perché purtroppo non hanno risposto al mio appello per partecipare alla distribuzione di ieri sera”.