In fila per la Nuvola: code alla Vigilia per il dolce più amato di via Po

È la mattina della Vigilia di Natale, e in via Po, cuore pulsante del centro torinese, si ripete un rito ormai diventato tradizione. Decine di persone in fila, ordinate e pazienti, davanti alla storica pasticceria Ghigo, per portare a casa la celebre Nuvola.

Il dolce torinese per antonomasia, un soffice pandoro di alta artigianalità, ricoperto da una coltre generosa di burro e zucchero a velo, è da anni il protagonista indiscusso del Natale sabaudo.

Negli anni sono nate diverse imitazioni, ma gli aficionados restano fedeli alla storica ricetta di via Po.

La Nuvola è diventata un fenomeno popolare che richiama clienti da ogni angolo della città (e non solo). Alcuni si mettono in coda all'alba, altri arrivano da fuori Torino per accaparrarsi il dessert delle Feste.

La scena è sempre la stessa ogni anno: una coda che si snoda sotto il porticato, con l'ingresso contingentato, tra i passanti in cerca del regalo last minute, sotto le luci natalizie.