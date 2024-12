Un Natale di lavori in corso per la Circoscrizione 7 di Torino: ecco la mappa di tutti gli interventi

Non solo cronaca e non solo luci di Natale: sul territorio della Circoscrizione 7 di Torino proseguono senza sosta i lavori in corso. Ecco la mappa di tutti gli interventi attivi al momento.

Strada Mongreno

In diversi punti sparsi su tutto il territorio amministrato dall'ente decentrato sono attivi cantieri per migliorare i quartieri sotto diversi aspetti: uno degli interventi più significativi riguarda strada Mongreno all'altezza del civico 89 (Sassi), dove è stato rifatto il manto stradale con relativo adeguamento delle pendenze e sono stati realizzati i canali di convogliamento delle acque meteoriche.

Gli altri lavori

A questo si aggiungono le zone interessate dai lavori di rinnovo dei marciapiedi: in particolare in corso Casale (Madonna del Pilone), corso Novara angolo piazza Crispi (Aurora), via Catania (Aurora/Borgo Rossini), via Cigna (Aurora) e via Gassino (Madonna del Pilone).